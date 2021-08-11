Минэнерго ожидает сохранения прошлогоднего объема экспорта нефти из РФ

Москва, 11 августа. Объем российского экспорта нефти по итогу 2021 года может составить 220-230 млн тонн, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью агентству Reuters.

Он подчеркнул, что итоговые показатели во многом будут зависеть от ситуации на внутреннем рынке. В прошлом году, согласно отчету ЦДУ ТЭК, экспорт нефти из РФ составил 232,5 млн тонн.

Сорокин добавил, что в текущем году добыча нефти может составить около 512 млн тонн, включая газовый конденсат. Показатели следующего года, по словам замминистра, будут зависеть от динамики соглашения ОПКЕ+. Вместе с этим Минэнерго рассчитывает вернуться на докризисный уровень производства сырья уже в 2022 году.

Стоимость нефтяных фьючерсов демонстрируют снижение на фоне опасения третьей волны пандемии. По данным лондонской биржи ICE, котировки североморского сорта Brent упали на 4%, до 67,86 доллара за баррель.