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Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита» в Петербурге
Спорт
Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита» в Петербурге
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Санкт-Петербург, 11 августа. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой, которая прошла в Санкт-Петербурге.

По словам российского специалиста, встреча проходила в таком же формате, как и с другими кандидатами в сборную до этого.

«Встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой», — передает слова Карпина Eurostavka.

Наставник сборной указал на то, что с каждым из перечисленных игроков говорил около часа. Карпин назвал встречу с игроками продуктивной. Тренера спросили про конфликт с нападающим Дзюбой, и он подтвердил, что все недомолвки и разногласия остались в прошлом, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России по футболу в конце июля этого года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца декабря. Во время первой пресс-конференции в качестве наставника национальной команды Карпин отмечал, что состав сборной будет зависеть от физических кондиций игроков.

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футбол дзюба карпин
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