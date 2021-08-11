Гинцбург призвал не спешить с заявлениями о победе над COVID-19

Москва, 11 августа. Говорить о победе над коронавирусной инфекцией пока преждевременно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, для изучения COVID-19 задействованы беспрецедентные силы. Однако это не значит, что ученым теперь известно о новой инфекции все, подчеркнул академик.

«Пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя», — добавил Гинцбург.

Также эксперт заявил, что все прогнозы об эффективности российской вакцины «Спутник V» сбылись. Конструкция препарата оказалась на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, резюмировал Александр Гинцбург.