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Общество
Гинцбург призвал не спешить с заявлениями о победе над COVID-19
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Гинцбург призвал не спешить с заявлениями о победе над COVID-19

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:34
Общество
Гинцбург призвал не спешить с заявлениями о победе над COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  СберТВ

Москва, 11 августа. Говорить о победе над коронавирусной инфекцией пока преждевременно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, для изучения COVID-19 задействованы беспрецедентные силы. Однако это не значит, что ученым теперь известно о новой инфекции все, подчеркнул академик.

«Пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя», — добавил Гинцбург.

Также эксперт заявил, что все прогнозы об эффективности российской вакцины «Спутник V» сбылись. Конструкция препарата оказалась на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, резюмировал Александр Гинцбург.

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россия коронавирус гинцбург
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