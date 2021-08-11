Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Петербурга по 5 одномандатному округу

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность он получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, когда он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.