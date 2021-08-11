Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Петербурга по 5 одномандатному округу

Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.
Санкт-Петербург, 11 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу.
Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность он получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, когда он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.
Ранее глава ФЗНЦ Шугалей объяснил ФАН, почему не стоит увеличивать рабочую неделю россиян. Эксперт уверен, что такие инициативы не подкреплены весомыми аргументами.
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