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В России стартовали продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 300 с дизельным мотором
Экономика
В России стартовали продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 300 с дизельным мотором
Prt Scr youtube.com  /  @ NAAVTOTRASSE

Москва, 11 августа. Российские дилеры компании Toyota приступили к приему заказов на новый внедорожник Land Cruiser 300 с дизельным двигателем.

Флагманский шестицилиндровый дизельный мотор собственной разработки был создан специально для Land Cruiser 300, передают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз автопроизводителя. Двигатель имеет V-образную компоновку мощностью 299 лошадиных сил.

С новым дизельным двигателем Toyota Land Cruiser 300 в состоянии разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды при расходе топлива в 8,9 литра на 100 км в смешанном цикле. Новый двигатель доступен для всех комплектаций. Стоимость будет варьироваться от 5,5 млн до 7,6 млн рублей.

Ранее в России начались продажи нового Volkswagen Taos с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Данный автомобиль стал самым компактным и доступным из линейки кроссоверов этого бренда.

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toyota дизельный двигатель land cruiser 300 продажи в россии
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