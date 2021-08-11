Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 09:47
09:46
Политика
Шугалей о регистрации на выборы в ЗакС Петербурга: полет нормальный, работаем дальше
09:41
Армия
Министр финансов Афганистана покинул свой пост из-за действий талибов в стране
09:41
Спорт
Форвард «Боруссии» Холанд показал любимую кружку с дагестанским блогером-карликом
09:39
Политика
Антипов рассказал о фатальной ошибке в отчете следователей по МН17
09:31
Общество
Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в петербургском ТЦ «Галерея»
09:29
Политика
Шугалея зарегистрировали кандидатом в ЗакС Петербурга
09:28
Экономика
Минэнерго ожидает сохранения прошлогоднего объема экспорта нефти из РФ
09:28
Происшествия
Арест имущества подельников Черкалина продлили до 8 октября
09:28
Спорт
Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита» в Петербурге
09:27
Общество
Гинцбург призвал не спешить с заявлениями о победе над COVID-19
Все новости

Гинцбург заявил, что антитела матери могут защитить новорожденного от COVID-19

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:38
Общество
Гинцбург заявил, что антитела матери могут защитить новорожденного от COVID-19
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 11 августа. Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» проводят на беременных.

Вакцинация препаратом проходит нормально, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Результаты исследований показали, что антитела, которые формируются у матери, способны защищать новорожденного от заражения коронавирусной инфекцией до шести-семи месяцев.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала высокую эффективность против штамма «Дельта». Препарат способен защитить на 83%.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гинцбург заявил, что антитела матери могут защитить новорожденного от COVID-19
коронавирус гинцбург Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru