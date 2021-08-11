Гинцбург заявил, что антитела матери могут защитить новорожденного от COVID-19

Москва, 11 августа. Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» проводят на беременных.

Вакцинация препаратом проходит нормально, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Результаты исследований показали, что антитела, которые формируются у матери, способны защищать новорожденного от заражения коронавирусной инфекцией до шести-семи месяцев.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала высокую эффективность против штамма «Дельта». Препарат способен защитить на 83%.