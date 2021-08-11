«Ищи добро, где оно зло»: Садальский сыграет убийцу в фильме про хорошего милиционера

«Хороший-плохой мент» — название нового фильма, который в скором времени выйдет на экраны страны. Прототипом главного героя стал экс-глава управления ГИБДД по Ростовской области Сергей Моргачев, занимавший пост около двух лет и покинувший его после покушения.

Роль главного «плохиша» исполнит Стас Садальский, известный многим по фильму «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл уголовника Кирпича.

Прототип, герой, легенда

Накануне Садальский прибыл в Ульяновск, чтобы лично встретиться с честным милиционером и понять, как отличить хорошего стража порядка от плохого. Об этом известный киноактер написал в своем Facebook.

«Сценарий к сериалу пишет Капица. Играю убийцу — высокого чиновника, по чьему приказу забивают молотками хорошего человека, извините, мента. Захотел встретиться с прототипом. Приехал в Ульяновск за свои кровные — должен найти повод, за что можно убить хорошего человека. Это реальная история про хорошего человека (Сергея Моргачева) — милиционера. Он выжил и живет с новым лицом. Решил играть, как учил великий реформатор театра Станиславский: «Ищи добро, где оно зло», — написал на своей странице Стас Садальский.

Сергей Моргачев давно вошел в историю МВД как герой. В начале своей карьеры он служил в ОМОН, был с командировками в Чечне, участвовал в боевых действиях. На службе возглавил ГИБДД Ульяновска, а после был переведен в Ростовскую область, где чудом пережил покушение, организованное алкогольной мафией и его замом.

На реальных событиях

Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Сергей Моргачев возглавил донское управление ГИБДД в конце 2013 года. В Ульяновске зарекомендовал себя как честный и неподкупный человек, поэтому после прихода в Ростовскую область многие подчиненные восприняли его как ставленника главка и бескомпромиссного человека.

До прихода Моргачева за управление ГИБДД Ростовской области отвечал и.о. начальника Александр Оцимик, но с появлением нового руководителя все амбиции на кресло испарились и он стал замом.

Фото из личного архива Сергея Моргачева / Сергей Карголицкий

Несмотря на многочисленные переговоры, выгодные предложения и угрозы, Моргачев отказался участвовать в незаконном обороте спирта, который шел через Ростовскую область из кавказских республик, за что впоследствии и пережил покушение.

Это произошло в марте 2014 в подъезде многоквартирного дома начальника ГИБДД. Трое человек, вооруженных молотками и топорами, отрабатывая 500 тысяч рублей (именно столько заплатил заказчик за жизнь Сергея), напали на милиционера и превратили его в месиво. Моргачеву проломили череп, обезобразили лицо и практически вырвали язык. Но он выжил, пробыв долгое время в коме.

Когда потерпевший пришел в себя, он рассказывал журналистам из региональных СМИ, что били его профессионально, используя железные кувалды и деревянные древки от топоров.

Преступление и наказание

Следствие установило исполнителей — выходцев из Дагестана, а также заказчика, которым оказался заместитель главы ГИБДД Ростовской области Александр Оцимик.

На допросах от дачи показаний по покушению он отказался, тем не менее получил 10 лет колонии строгого режима, штраф на 47 млн рублей и выплату компенсации в три миллиона рублей.

По данным регионального следственного комитета, Оцимик, выступивший в роли заказчика, получил взятку в виде денег перед покушением, а за три месяца управления службой в статусе и.о. он каким-то образом накопил на приобретение нескольких квартир и шикарного дома в Ростове-на-Дону.

Сергей Моргачев после инцидента переехал обратно в Ульяновск, где и живет по сей день. Именно там с ним встретился киноактер Садальский, чтобы лучше узнать человека, который стал прототипом главного героя нового фильма, который будут снимать в Ульяновске и в Ростове-на-Дону.

Фото из личного архива Сергея Моргачева / Сергей Карголицкий

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