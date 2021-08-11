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Специалист Минздрава России рассказал о ходе испытаний вакцины «Спутник V»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:14
Общество
Специалист Минздрава России рассказал о ходе испытаний вакцины «Спутник V»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Екатеринбург, 11 августа. Медицинские специалисты не выявили новых побочных эффектов, связанных с вакцинацией противокоронавирусным препаратом «Спутник V».

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, находится в завершающей стадии испытаний. Об этом в беседе URA.Ru рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«Через год после появления «Спутника V» мы не выявили у вакцинированных каких-то новых побочных эффектов», — уточнил эксперт.

Токарев отметил, что у вакцинировавшихся пациентов наблюдаются эффекты, о которых заявляли разработчики препарата. В частности, после вакцинации могут ощущаться локальные боли. Тромбообразование вследствие прохождения процедуры не доказано, подытожил специалист.

Как сообщает издание «Ридус», вакцину от коронавируса для детей могут зарегистрировать в России к 15 сентября. В настоящий момент существуют два варианта таких препаратов с разной концентрацией.

Вакцина «Спутник V» применяется как в России, так и в других странах. Ранее специалисты Республики Сан-Марино заявили о 99% эффективности российского препарата, на что указали данные по количеству пациентов с выработанными антителами после вакцинации.

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вакцина коронавирус Спутник V
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