Масштабные учения ВКС России пройдут в конце августа на аэродромах ЗВО

Москва, 11 августа. Более 450 самолетов и вертолетов ВКС России проведут масштабные учения в конце августа в Западном военном округе (ЗВО).

Заместитель главнокомандующего ВКС генерал­-лейтенант Сергей Дронов рассказал, что в ходе предстоящих учений будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов.

Он также добавил, что впервые во время маневров будет проводиться ремонт самолетов и БПЛА средствами мобильных технико­-эксплуатационных частей. Также будут привлекаться бригады различных авиаремонтных предприятий, передает телеканал RT.

По словам Дронова, в текущем году российские войска получат свыше 60 единиц новой авиационной техники, в том числе многоцелевые самолеты Су­-30СМ, Су­-35С, Су-­57, а также военно­-транспортные самолеты и боевые вертолеты.

Ранее сообщалось, что летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа осваивают ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в Хабаровском крае. Маневры проходят под руководством опытных наставников.