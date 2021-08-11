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Вакцина «Спутник V» эффективна против дельта-штамма коронавируса на 83%

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:33
Общество
Вакцина «Спутник V» эффективна против дельта-штамма коронавируса на 83%
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 11 августа. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность от штамма коронавируса «Дельта».

«Спутник V» эффективен против дельта-штамма примерно на 83%. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также вакцина более чем на 95% защищает от осложнений и тяжелого развития болезни, добавил министр.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал о результатах клинических исследований «Спутника V» на беременных. Вакцинация проходит нормально. Испытания показали, что антитела, которые формируются у матери, способны защитить новорожденного.

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мурашко дельта коронавирус Спутник V
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