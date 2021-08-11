Вакцина «Спутник V» эффективна против дельта-штамма коронавируса на 83%

Москва, 11 августа. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность от штамма коронавируса «Дельта».

«Спутник V» эффективен против дельта-штамма примерно на 83%. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также вакцина более чем на 95% защищает от осложнений и тяжелого развития болезни, добавил министр.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал о результатах клинических исследований «Спутника V» на беременных. Вакцинация проходит нормально. Испытания показали, что антитела, которые формируются у матери, способны защитить новорожденного.