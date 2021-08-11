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Курс доллара составил 73,91 рубля на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Курс доллара составил 73,91 рубля на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 августа. Стоимость американской валюты по отношению к рублю осталась на прежнем уровне на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего закрытия.

В результате курс доллара на открытии торгов Мосбиржи находится на уровне 73,91 рубля. Согласно данным площадки, цена европейской валюты составила 86,67 рубля, передает ТАСС.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов ранее сообщил, что факторов, которые могли бы повлиять на снижение котировок рубля, нет. По мнению эксперта, несмотря на зависимость российской нацвалюты от сырьевых рынков и от геополитической ситуации, в настоящее время отсутствует риск падения курса рубля.

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