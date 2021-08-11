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Садоводам назвали преимущества полива грядок кефиром
Общество
Садоводам назвали преимущества полива грядок кефиром
pxhere.com

Минск, 11 августа. Эксперты рассказали, зачем нужно использовать «подкормку» кефиром и какие недостатки есть у этого способа полива грядок.

Специалисты отмечают, что кефир содержит защищающие растения от многих заболеваний вещества. Он отпугивает огородных вредителей и помогает обеспечить рост растений. Кроме того, с помощью «кефирного» полива борются с пустоцветом и повышают плодородие.

Однако эффект от применения кисломолочного продукта будет кратковременным. Кроме того, существует риск использовать недостаточное или избыточное количество кефира. Чтобы не допустить этого, следует использовать 200 мл кефира, ложку сахара и полпачки дрожжей, сообщают «Белновости».

Ранее автор книг по садоводству и огородничеству Андрей Туманов рассказал, соблюдение каких простых правил полива позволит собрать на даче завидный урожай. Он призвал помнить, что каждое растение требует полива в свое время.

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