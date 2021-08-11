«Победа американцев»: в США обсудили отставку губернатора Нью-Йорка

Вашингтон, 11 августа. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своей отставке в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Американцы осудили политика на сайте телеканала Fox News.

Указ об уходе главы штата вступит в силу через 14 дней. До момента проведения выборов в ноябре 2022 года пост будет занимать вице-губернатор Кэти Хочул.

«Мое сердце продолжает разрываться из-за тысяч пожилых обитателей домов престарелых, убитых самым жестоким образом его решением отправить зараженных COVID-19 в эти учреждения, а не в госпиталь на реке Гудзон, который был практически пуст», — пишет heartpursuer.

Другой читатель надеется, что отставка вовсе не означает, что расследование прекратится. Обвинения в домогательствах должны быть рассмотрены. Увольнение не освобождает от ответственности.

«Разве процесс импичмента не должен продолжаться? В конце концов, он был полностью за то, чтобы объявить импичмент Трампу после того как он покинул свой пост. Отставка не должна снимать обвинения за государственные преступления», — отметил BigfootAKADarryl.

Ранее адвокат губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Рита Глейвин заявила, что результат расследования о сексуальных домогательствах к женщинам в отношении ее клиента был предопределен.