Россиянам рассказали, как разбогатеть за счет огорода и дачи

Москва, 11 августа. Россияне, у которых есть дача, имеют шансы заработать дополнительные деньги. О том, как это сделать, рассказали эксперты и аналитики.

В период пандемии коронавируса возрос интерес к монетизации дачных угодий. По словам специалистов, у владельцев дач есть несколько способов разбогатеть.

Директор по развитию цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор» Евгений Венгеровский сообщил, что прибыльным направлением считается продажа саженцев. Вложения минимальны, но прибыль существенна.

Финансовый аналитик Евгений Марченко указал, что многие кафе и рестораны предпочитают закупаться экологически чистыми продуктами на частных подворьях. Дачник может потратить на свой огород, например, 30 тысяч рублей, но получить в разы больше.

«Еще одна перспективная отрасль — это выращивание цветов. Особенно большой спрос на них летом, закупают как обыватели, так и рестораны и компании, готовящиеся к праздникам и торжествам. Никто не отменял дни рождения, последний звонок и школьный выпускной», — приводит «МИР 24» слова Марченко.

Также большую прибыль россияне могут получить, если продавать переработанную продукцию, сообщил эксперт. Это варенья, соленые огурцы, помидоры в рассоле, лечо и другое.

Овощи можно выращивать не только летом, но и осенью. Садоводы и дачники озвучили список овощей, которые идеально подойдут для выращивания в осенний период.