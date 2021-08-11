Украина и Россия могут стать конкурентами на рынке «зеленого» газа Европы

Киев, 11 августа. Страны Евросоюза собираются сотрудничать с Украиной в сфере «зеленой» энергетики, Киеву предложили стать ключевым поставщиком водорода, сообщают украинские СМИ.

В 2020 году ЕС представил водородную стратегию, которая предусматривает переход на «зеленый» водород. В достижение климатической нейтральности планируется до 2050 года инвестировать от 180 до 470 миллиардов евро.

В реализации этих планов Европа рассматривает основным партнером Украину. В ЕС рассчитывают, что до 2030 года на Украине построят до 10 гигаватт мощностей для выработки «зеленого» водорода.

Заключенное в 2020 году соглашение об энергетическом партнерстве Киева и Берлина подразумевает развитие водородной энергетики. Украина может получить в рамках водородных проектов часть от 2,8 миллиарда евро инвестиций, которые планирует выделять на зарубежные водородные проекты ФРГ.

Наличие у Киева ГТС будет определяющим фактором для экономического использования водорода, отмечают СМИ. Россия со своей газотранспортной системой становится в этом вопросе конкурентом Украины.

Ранее глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что сохранить позиции экспортера на европейском рынке Россия способна за счет поставок «голубого водорода». По его словам, производство углеродно-нейтрального водорода возможно уже сейчас, его себестоимость оценивается в пределах 2 долларов за тонну.