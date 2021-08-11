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Подмосковный путешественник проехал на велосипеде 13 тыс. км до Приморья
Общество
Подмосковный путешественник проехал на велосипеде 13 тыс. км до Приморья
newsroom.porsche.com  /  Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Серпухов, 11 августа. Путешественник из города Серпухова в Подмосковье проехал на велосипеде 13 тыс. км и добрался до Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае.

Информацию об этом рассказала пресс-служба учреждения. Турист Ярослав Синельников начал свой путь три года назад из Серпухова. Во время путешествия по России он передвигался по региональным автодорогам, чтобы во всей красе увидеть жизнь глубинки и прочувствовать регион.

В первый год своего велотура Ярослав посетил Байкал и Уральские горы, на следующий год он приехал на остров Сахалин. Концом путешествия стал заповедник в Приморье. Сейчас мужчина вернулся домой, в следующий раз он хочется отправить в европейскую часть России.

Недавно в США объявился путешественник во времени, который рассказал, что в самом ближайшем будущем мир ожидает глобальная катастрофа.

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турист путешественник велосипед
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