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Пхеньян перестал выходить на связь с Сеулом из-за предстоящих учений с США
Политика
Пхеньян перестал выходить на связь с Сеулом из-за предстоящих учений с США
pixabay.com  /  viarami

Сеул, 11 августа. Пхеньян второй день не выходит на связь с Сеулом по восстановленным недавно каналам связи. Информацию об этом рассказало южнокорейское агентство Yonhap.

Южнокорейские военные пытаются дозвониться до Пхеньяна второй день подряд, однако КНДР не реагирует на попытки. Ранее младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон выступила против предстоящих учению между Южной Кореей и США.

Они должны начаться 16 августа. Их проведение планируется закончить 26 августа. По словам Ким Е Чжон, эти маневры являются «важной частью враждебной политики США в отношении КНДР».

Недавно, КНДР и Южная Корея восстановили линии связи, которые были оборваны 9 июня 2020 года. Совместное решение об этом приняли лидеры обеих стран. Первый звонок между главами состоялся 27 июля.

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сша кндр южная корея
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