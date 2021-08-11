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Скейтбординг стал самым обсуждаемым новым олимпийским видом спорта в Рунете
Общество
Скейтбординг стал самым обсуждаемым новым олимпийским видом спорта в Рунете
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Москва, 11 августа. Скейтбординг, скалолазание и бейсбол стали наиболее обсуждаемыми в Рунете новыми олимпийскими видами спорта.

По данным digital-агентства «Интериум», самым упоминаемым в социальных сетях и на форумах спортом стал скейтбординг, который впервые был включен в программу летних Олимпийских игр в Токио. Российские пользователи упомянули его 3492 раза. Информация проверялась с 21 июля по 9 августа 2021 года. На втором месте расположилось скалолазание — 2929 раз, далее карате — 2516 раз.

Также чаще всего обсуждались бейсбол, серфинг и софтбол. Эти виды спорта больше всего не понравились россиянам. В Сети они называли их «детскими» и «непонятными».

На прошедшей Олимпиаде сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые), историю Игр-2020 опубликовал ФАН.

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олимпиада серфинг скейтбординг
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