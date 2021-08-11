Три человека погибли в ночном ДТП с грузовиком в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 11 августа. Ночное дорожно-транспортное происшествие в Мартыновском районе Ростовской области унесло три жизни.

Авария произошла на подъезде к автодороге Семикаракорск-Большая Мартыновка-Красноармейский. Когда автомобиль ЗИЛ, не зарегистрированный в установленном порядке, выезжая с второстепенной дороги на главную, при осуществлении левого поворота в месте, где это запрещено, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2115, и допустил с ним столкновение.

Как пояснили в региональном управлении отдела пропаганды ГИБДД, в результате столкновения погибли водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир. Телесные повреждения различно степени тяжести получил и второй пассажир легкового автомобиля. Он был доставлен в больницу Мартыновского района, где через некоторое время скончался.

В настоящее время по факту столкновения проводится проверка. Сотрудникам областного ГИБДДД предстоит выяснить все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ростов-Волгодонск-Семикаракорск погибли три человека. Люди не смогли выбраться из автомобиля и погибли, когда машину охватил огонь.