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Новая Зеландия готовится открыть границы для иностранцев
Общество
Новая Зеландия готовится открыть границы для иностранцев
ru.wikipedia.org  /  Follash

Веллингтон, 11 августа. Границы Новой Зеландии должны открываться для иностранцев поэтапно. С такой рекомендацией к властям страны обратилась правительственная экспертная группа.

Эксперты считают, что сначала нужно завершить кампанию по вакцинации населения от коронавируса. На начальных этапах открытия границ, по данным ТАСС, для прибывших из стран с высоким риском заражения должно сохраняться требование об обязательной самоизоляции.

«Мы должны сделать больше для контроля на границе и защиты системы здравоохранения, в первую очередь программу вакцинации, после чего можно будет безопасно открыть границу», — подчеркнула замминистра ответных мер по COVID-19 Айша Верралл.

Для прибывающих из стран с низким риском заражения, как отметили в министерстве, будут открыты бескарантинные коридоры. Иностранцев попросят предъявить сертификат о вакцинации или справку с результатами тестирования. От самоизоляции их освободят.

Представительница «Альянса туристических агентств» Ирина Семенова ранее рассказала о требованиях к российским туристам для посещения египетских курортов. Путешественникам при пересечении границы понадобится либо сдать ПЦР-тест, либо показать сертификат о вакцинации.

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