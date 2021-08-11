Жительница ХМАО протащила полицейского на авто в ответ на просьбу предъявить документы

Ханты-Мансийск, 11 августа. Жительница поселка Алябьевский в Ханты-Мансийском автономном округе около 30 метров тащила полицейского на автомобиле по дороге, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в поселке Малиновский ночью 10 августа. Экипаж ДПС остановил автомобиль Lada Priora, которым управляла 22-летняя женщина. Девушка отказалась представить документы для проверки и нажала на педаль газа, протащила полицейского около 30 метров и скрылась. Полицейский проходит амбулаторное лечение.

Участковый установил местонахождение подозреваемой. На девушку составили протоколы об административных нарушениях. В СУ СК России по Югре направлены материалы проверки по факту нанесения травм сотруднику полиции. По данным МВД, автомобиль девушки был снят с регистрационного учета из-за смерти владельца, а номерные знаки оказались в розыске.

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