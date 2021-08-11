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Суд заблокировал доступ к двум книгам Стивена Кинга в Telegram
Общество
Суд заблокировал доступ к двум книгам Стивена Кинга в Telegram
Global Look Press  /  Panoramic/ZUMAPRESS.com

Москва, 11 августа. Книги «11/22/63» и «Доктор сон», автором которых является Стивен Кинг, заблокировали в Telegram по решению Мосгорсуда.

Московский городской суд потребовал от Роскомнадзора ввести ограничения на два произведения Кинга из-за нарушения авторских прав. Иск на это подало издательство АСТ, оно владеет правом на издание данных книг.

Также судья потребовал от регулятора заблокировать страницы в Telegram с книгами «Ни Сы» Джена Синсеро и «Мара и морок» Лия Ардена. Претензии к мессенджеру направило издательство «Эксмо», пишет ТАСС.

Недавно Роскомнадзор добился блокировки хештегов про игру «синий кит» в TikTok. Информацию об этом рассказали представитель соцсети.

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