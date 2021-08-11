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Эпидемиолог Роспотребнадзора сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог Роспотребнадзора сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 11 августа. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

В некоторых российских регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, указала специалист. Но в то же время в ряде субъектов ситуация стабилизировалась.

«В каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — сказала Пшеничная в разговоре с РИА Новости.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано более 21 тысячи случаев коронавируса. Россия стала первой страной в мире, у которой появилась вакцина. Сделать прививку от коронавируса жители могут бесплатно.

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