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Хью Джекман окончательно ответил на вопрос о возвращении к роли Росомахи
Шоу-бизнес
Хью Джекман окончательно ответил на вопрос о возвращении к роли Росомахи
wikipedia.org  /  John Bauld / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 11 августа. Австралийский актер Хью Джекман рассказал, планирует ли он вернуться к роли Росомахи в киновселенной Marvel.

Голливудская звезда начал свою супергеройскую карьеру в 2000 году с фильма «Люди Икс» и стал одним из центральных персонажей всей кинофраншизы о мутантах. Спустя 17 лет он сыграл в киноленте «Логан», которая стала для него последним воплощением Росомахи на большом экране. Однако фанаты надеются, что после того как компания Disney выкупила студию Fox, Джекман вновь примерит на себя образ известного супергероя. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Не проходит и дня, чтобы я не был невероятно благодарен за то, что был частью этой вселенной Marvel. Особенно я был рад быть там в самом начале и наблюдать за всем этим. Увидеть, как Кевин Файги из помощника продюсера и моего приятеля превращается в того, кем он является сегодня. И это была роль всей жизни. Поэтому не хочу, чтобы люди чувствовали, что, когда я говорю, что с меня хватит, это пустая болтовня. Это была одна из величайших глав моей жизни», — резюмировал актер.

Ранее стало известно, что знаменитый актер Антонио Бандерас впервые за долгое время появился на публике. Артист удивил преданных фанатов своим внешним видом.

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кино хью джекман росомаха
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