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Источник: звезды «Друзей» начали отношения
Шоу-бизнес
Источник: звезды «Друзей» начали отношения
Кадр из сериала «Друзья»

Лос-Анджелес, 11 августа. По слухам, актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер начали встречаться. Их отношения начались после съемок специального эпизода сериала «Друзья: Воссоединение».

В дополнительной серии звезды ситкома открыто признались в своих тайных чувствах друг к другу, которые нахлынули во время съемок. Однако теперь, похоже, актеры действительно вместе. Об этом сообщает Fox News.

«После воссоединения стало ясно, что воспоминания о прошлом пробудили чувства к ним обоим и что химия, которую им всегда приходилось хоронить, все еще была там. Они начали переписываться сразу после съемок, и только в прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Джен в Лос-Анджелесе», — сообщил источник.

Он добавил, что звездная пара проводила время в доме Энистон. Она готовила ужин, актеры наслаждались совместным времяпровождением.

«Они также были замечены пьющими вино, глубоко погруженными в беседу, когда прогуливались по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Было ясно, что между ними было много химии», — резюмировал инсайдер.

Ранее знаменитая актриса Николь Кидман похвасталась понимающим мужем Китом Урбаном, который адекватно реагирует на откровенные сцены с ее участием.

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дженнифер энистон сериал друзья дэвид швиммер
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