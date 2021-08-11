Дачникам назвали растения для высаживания на одной грядке с помидорами

Москва, 11 августа. Чтобы урожай был хорошим, важно чтобы растущие на одной грядке растения не обменивались вредителями и не мешали друг другу.

Идеальные соседи для помидоров — бобовые. Например, фасоль или бобы, которые обогатят почву, при этом обеспечив помидорам лучшие условия для роста и созревания, передает «БелНовости». Подойдет горчица — она защитит соседей от фитофторы и парши. Отлично сочетаются томаты со шпинатом, спаржей, луком-пореем, щавелем, сельдереем, петрушкой, салатом.

Лучше не высаживать рядом укроп, фенхель и мелиссу. А вот редиска, свёкла, морковь, дыня, арбуз, клубника отлично уживутся с таким товарищем по грядке. Также не стоит забывать, что приближается осенний сезон, идеальный для высадки белокочанной и цветной капусты, гороха, салата латук, чеснока и других культур, напомнили специалисты российским дачникам.