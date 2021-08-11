Нью-йоркский штамм коронавируса оказался смертоноснее других

Нью-Йорк, 11 августа. Американские медики выявили новый штамм коронавируса — «Йота», летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет.

О новом штамме коронавируса еще мало известно, но он передается на 25% быстрее других мутаций. Сейчас ученые наблюдают за его дальнейшим развитием. Не исключено, что «Йота» успешно подавит другие линии штаммов.

«Йота» может ускользать от иммунного ответа», — объяснил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Ранее стало известно, что дельта-штамм препятствует достижению коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Дело в том, что существующие вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса и летальных исходов, но не от заражения.