Идрис Эльба подтвердил свою роль в «Сонике-2»

Лос-Анджелес, 11 августа. Британский актер Идрис Эльба посредством соцсетей подтвердил свое участие в фильме «Соник в кино — 2». Он озвучит Наклза.

В 2020 году вышел оригинальный фильм, который получил неоднозначные отзывы. Сначала фанатам экранизации не понравился внешний вид протагониста Соника, но их массовое недовольство вынудило студию перерисовать его. Сама же кинолента в результате оказалась финансово успешной и в ее конце был открытый намек на продолжение. Об этом сообщает ScreenRant.

О съемках сиквела стало известно в 2020 году. Исполнитель главной роли Джеймс Марсден подтвердил, что подписал договор на съемки в нескольких кинолентах. Ожидается, что вторая часть выйдет в кинотеатрах в апреле 2022 года. Авторы утверждают, что в ней появится больше элементов из оригинальной видеоигры.

Помимо самого Соника и доктора Роботника (его на экранах воплотил Джим Кэрри) в фильме появится Тейлз. Теперь же стало известно, что сиквел пополнит и красная антропоморфная ехидна Наклз, получивший голос Идриса Эльбы. Эту информацию посредством Twitter подтвердил сам актер.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Марго Робби присоединилась к актерскому составу нового фильма режиссера «Отеля «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона.