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Вышедшей из комы певице МакSим нельзя петь еще год

  /   Обновлено: 11 августа 2021 08:31
Общество
Вышедшей из комы певице МакSим нельзя петь еще год
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 11 августа. Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, не сможет выступать по меньшей мере год, сообщил ее представитель.

Сейчас 38-летняя артистка даже не может ходить. Передвижение ей дается тяжело, она испытывает сильное головокружение.

Собеседница РИА Новости сообщила, что концертов и новых песен не будет по меньшей мере год — врачи строго запретили МакSим физическую нагрузку. Певице предстоит долгая терапия.

Артистке также необходимо восстановиться физически — у нее слабые легкие. После полутора месяцев комы она «не готова к публичному вниманию», сообщила ее представительница.

Ранее концертный директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, когда ее подопечную выпишут из больницы. Вопрос о ее выписке пока не стоит.

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певица макsим коронавирус
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