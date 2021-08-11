Вышедшей из комы певице МакSим нельзя петь еще год

Москва, 11 августа. Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, не сможет выступать по меньшей мере год, сообщил ее представитель.

Сейчас 38-летняя артистка даже не может ходить. Передвижение ей дается тяжело, она испытывает сильное головокружение.

Собеседница РИА Новости сообщила, что концертов и новых песен не будет по меньшей мере год — врачи строго запретили МакSим физическую нагрузку. Певице предстоит долгая терапия.

Артистке также необходимо восстановиться физически — у нее слабые легкие. После полутора месяцев комы она «не готова к публичному вниманию», сообщила ее представительница.

Ранее концертный директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, когда ее подопечную выпишут из больницы. Вопрос о ее выписке пока не стоит.