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Политолог Стариков раскрыл способ наказания русофобов

  /   Обновлено: 11 августа 2021 08:10
Политика
Политолог Стариков раскрыл способ наказания русофобов
slovodel.com

Москва, 11 августа. В России должна быть служба, которая будет отслеживать профессиональных русофобов и запрещать им посещать территорию РФ. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Российские депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, продвигающим политику русофобии. Публицист в интервью для телеканала «Украина.ру» заявил, что наказания должны производиться автоматически.

«Должна быть служба, которая по неким критериям вносить их в этот список. Не нужно об этом громко заявлять. Это рутинная работа. Когда-нибудь этот товарищ захочет приехать в Россию, но не получится. Мы должны один раз объявить: «Все русофобы, все, кто призывает к санкциям против России, все, кто обижает российских граждан...». То есть, нужно составить перечень», — отметил политолог.

По его мнению, у внесенных в список должна быть возможность подать апелляцию. Русские люди — не англосаксы, они отходчивые, и извиняются, если совершили ошибку.

Ранее стало известно, что на саммите «Крымская платформа», возможно, будут применены новые ограничения против России и полуострова. Однако политолог Николай Стариков считает, что они будут неэффективны.

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