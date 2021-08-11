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Названы профессии с самыми заниженными ожиданиями кандидатов
Общество
Названы профессии с самыми заниженными ожиданиями кандидатов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. Представители некоторых профессий готовы работать ради меньшей зарплаты, чем предлагают им работодатели, говорится в исследовании аналитического центра «Авито Работа».

По данным исследования, наибольшая разница между медианными зарплатами в резюме соискателей и в вакансиях работодателей в целом по стране отмечена в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство». В ней соискатели в среднем претендуют на 18 тыс. рублей, в то время как работодатели готовы платить им 35 тыс. рублей в месяц. На одну вакансию в этой группе в среднем приходится 0,4 резюме, сообщает ТАСС.

На втором месте оказались работа в НКО и госслужба. В этих сферах в среднем кандидаты оценивают свой труд на 20 тыс. рублей, а наниматели готовы предложить 35 тыс. рублей в месяц. При этом в госсекторе резюме оказалось в 2,7 раза больше, чем вакансий.

На третьем месте по «скромности» кандидатов оказалась сфера охраны и безопасности. В среднем охранники хотят получать 15 тыс. рублей в месяц. Наниматели готовы платить им 26 тыс. рублей. На одну вакансию тут приходится 2,4 резюме.

В ходе исследования были проанализированы 580 тыс. резюме и 550 тыс. вакансий с полной занятостью. Изыскания проводились в июле текущего года.

Ранее аналитики назвали самые невостребованные профессии в России. Возглавили антирейтинг психиатры в узких сферах, звукорежиссеры и арматурщики.

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