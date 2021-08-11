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Напавшего на спящего сахалинца медведя нашли мертвым
Общество
Напавшего на спящего сахалинца медведя нашли мертвым
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Южно-Сахалинск, 11 августа. Труп медведя, в которого стрелял сахалинец, нашли лесничие. Об этом сообщили в пресс-службе лесного и охотничьего хозяйства области.

Недавно мужчина опубликовал в Сети видеоролик, на котором запечатлел, как пытается спастись от напавшего медведя. Животное разбило машину сахалинца и пыталось вытащить его за ногу. Пострадавшему пришлось стрелять в хищника.

Поисками животного занимались лесничие. На берегу бухты Чайка они обнаружили труп медведя с огнестрельным ранением в шею. На мужчину может быть заведено административное дело о ношении оружия вне сроков охоты.

Недавно путешественник погиб после нападения медведя на группу туристов в природном парке Ергаки в Красноярском крае.

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нападение оружие медведь
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