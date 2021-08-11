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Больше четверти россиян запланировали подать заявку на ипотеку до конца лета
Общество
Больше четверти россиян запланировали подать заявку на ипотеку до конца лета
pixabay.com

Москва, 11 августа. Больше четверти россиян (26%) запланировали взять ипотеку до конца лета, еще 18% изучают вопрос, но еще не решились на такой шаг.

При этом 42% россиян из тех, кто твердо вознамерились подать заявку, хотят успеть до повышения ставок. Так, 41% не задумываются о получении кредита на покупку жилья в ближайшее время, 15% опрошенных вообще не готовы брать ипотеку, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka по данным ТАСС.

Еще 34% боятся роста цен на недвижимость и хотят скорее оформить кредит, 21% испытывают такие же опасения по поводу первоначального взноса, 16% хотели бы получить кредит до возможного ужесточения требования к заемщикам. При этом недавно специалисты зафиксировали снижение ипотеки в июле на 4,2% в сравнении с июнем.

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ипотека жилье недвижимость
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