Больше четверти россиян запланировали подать заявку на ипотеку до конца лета

Москва, 11 августа. Больше четверти россиян (26%) запланировали взять ипотеку до конца лета, еще 18% изучают вопрос, но еще не решились на такой шаг.

При этом 42% россиян из тех, кто твердо вознамерились подать заявку, хотят успеть до повышения ставок. Так, 41% не задумываются о получении кредита на покупку жилья в ближайшее время, 15% опрошенных вообще не готовы брать ипотеку, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka по данным ТАСС.

Еще 34% боятся роста цен на недвижимость и хотят скорее оформить кредит, 21% испытывают такие же опасения по поводу первоначального взноса, 16% хотели бы получить кредит до возможного ужесточения требования к заемщикам. При этом недавно специалисты зафиксировали снижение ипотеки в июле на 4,2% в сравнении с июнем.