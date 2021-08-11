Месси перешел в «Пари Сен-Жермен». События дня

В Турции нашли тело пропавшего россиянина На острове Бургазада в районе турецкого Стамбула обнаружено тело пропавшего российского туриста Макара Рагина. Об этом сообщил источник в полиции. При осмотре местности найдена сумка, в которой находилась фотокопия паспорта на имя таинственно исчезнувшего 20-летнего студента. Проводится судебно-медицинская экспертиза. 2 августа следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Стамбуле россиянина. Молодой человек приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу так и не вернулся.

В Алжире 25 военных погибли при тушении лесных пожаров Кадр из фильма «Огонь» / По меньшей мере 25 алжирских военнослужащих скончались в ходе тушения лесных пожаров. Печальное известие сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Бойцы Народной национальной армии погибли в огне, по словам главы государства, как мученики, совершив подвиг: перед смертью им удалось спасти более ста сограждан в горах Беджая и Тизи-Узу. Стихия охватила 14 районов Алжира. По информации властей, причиной возгораний стала аномальная жара.

В КНР проходят российско-китайские военные учения Минобоороны РФ / Спецназ ВВО Совместные российско-китайские стратегические военные учения «Запад / Взаимодействие - 2021» проходят на северо-западе Китая. В маневрах принимают участие 10 тысяч военнослужащих двух держав, с российской стороны - бойцы Восточного военного округа. Задействованы боевые самолеты, артиллерия и бронетехника. Главные задачи масштабных тренировок - укрепление российско-китайских отношений, отработка совместных действий по борьбе с терроризмом, защита мира и стабильности. Маневры продлятся до 13 августа.