Месси перешел в «Пари Сен-Жермен». События дня

В Турции нашли тело пропавшего россиянина
На острове Бургазада в районе турецкого Стамбула обнаружено тело пропавшего российского туриста Макара Рагина. Об этом сообщил источник в полиции. При осмотре местности найдена сумка, в которой находилась фотокопия паспорта на имя таинственно исчезнувшего 20-летнего студента. Проводится судебно-медицинская экспертиза. 2 августа следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Стамбуле россиянина. Молодой человек приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу так и не вернулся.
В Алжире 25 военных погибли при тушении лесных пожаров
Кадр из фильма «Огонь» /
По меньшей мере 25 алжирских военнослужащих скончались в ходе тушения лесных пожаров. Печальное известие сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Бойцы Народной национальной армии погибли в огне, по словам главы государства, как мученики, совершив подвиг: перед смертью им удалось спасти более ста сограждан в горах Беджая и Тизи-Узу. Стихия охватила 14 районов Алжира. По информации властей, причиной возгораний стала аномальная жара.
В КНР проходят российско-китайские военные учения
Минобоороны РФ / Спецназ ВВО
Совместные российско-китайские стратегические военные учения «Запад / Взаимодействие - 2021» проходят на северо-западе Китая. В маневрах принимают участие 10 тысяч военнослужащих двух держав, с российской стороны - бойцы Восточного военного округа. Задействованы боевые самолеты, артиллерия и бронетехника. Главные задачи масштабных тренировок - укрепление российско-китайских отношений, отработка совместных действий по борьбе с терроризмом, защита мира и стабильности. Маневры продлятся до 13 августа.
Месси подписал контракт с клубом ПСЖ
Global Look Press / Marc Gonzalez Aloma/Keystone Press Agency
Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси стал новым игроком команды французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Контракт с 34-летним аргентинским форвардом рассчитан на два года. Легендарный игрок будет выступать за клуб под номером 30. Футболисту обещают около 35 миллионов евро за сезон. Месси перешел в новый клуб на правах свободного агента, после того как не смог заключить новый контракт с «Барселоной», за которую блестяще играл с 2004 года.