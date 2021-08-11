Исследование показало связь воспитания в полной семье и уровня дохода в России

Москва, 11 августа. Исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что россияне, выросшие в полной семье с двумя и более детьми, получают самую большую зарплату.

В исследовании говорится, что 46% россиян, росших с братом или сестрой в полной семье, имеют доход от 80 тысяч рублей, также 42% опрошенных в этой категории получают зарплату до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом передает РИА Новости.

Число россиян, кто рос с одним родителям или опекуном, больше среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей. Отмечается, что уровень образования выше у тех, кто воспитывался один в полной семье или с братом или сестрой.

Каждый пятый житель России планирует завершить свою трудовую деятельность до 55 лет. Около 22% опрошенных намерены окончить трудовую деятельность до 60 лет.