Антонио Бандерас удивил поклонников постаревшим видом

Вашингтон, 11 августа. Знаменитый актер Антонио Бандерас впервые за долгое время появился на публике. Артист удивил преданных фанатов своим внешним видом.

Звезда посетил бал благотворительного фонда Starlite, который занимается помощью детям, семьям и обществам с ограниченными ресурсами. Актер был почетным гостем. Но это в меньшей степени интересовало поклонников. Любимый актер вышел в свет впервые за долгие годы.

Поклонники были удивлены, увидев когда-то соблазнительного и горячего испанца. Антонио Бандерас сильно постарел. Но, видимо, фанаты не могут свыкнуться с мыслью, что звезде уже 61 год.

В Сети всплыл кадр, на котором артист позирует в классическом костюме. Звезда отпустил бороду, и, как считают интернет-пользователи, это добавило ему брутальности. Интересно, что, несмотря на постаревший вид, актер выглядит безупречно для своих лет.

Знаменитый артист не спешит покидать киноиндустрию. Антонио Бандерасу поступает ряд интересных предложений, на которые он с радостью соглашается. В частности, звезда сыграет в новом фильме о приключениях Индианы Джонса. В кого перевоплотится актер, неизвестно.