Актриса Николь Кидман рассказала об отношении мужа к ее съемкам в секс-сценах

Вашингтон, 11 августа. Знаменитая актриса Николь Кидман похвасталась понимающим мужем Китом Урбаном, который адекватно реагирует на откровенные сцены с ее участием.

Она напомнила, что ее супруг — артист, и он не вмешивается в творческие процессы. По ее словам, муж с понимаем относится к секс-сценам с участием звезды.

«Обычно он смотрит проекты с моим участием уже на финальном этапе производства, когда уже все смонтировано. Он не читает никаких сценариев, и он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке», — сказала 54-летняя актриса в недавнем выпуске ток-шоу Daily Pop от интернет-издания E! News.

Лауреатка премии «Оскар» подчеркнула, что у ее супруга есть собственная карьера. Урбан «полностью поглощен» ею, добавила актриса.

Николь Кидман и Кит Урбан поженились летом 2006 года. В браке у них родились две дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет. Для актрисы это второй брак. Первым ее официальным мужем стал Том Круз. Супруги были вместе более 10 лет, в 2001 году пара распалась.