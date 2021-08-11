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Актриса Николь Кидман рассказала об отношении мужа к ее съемкам в секс-сценах
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман рассказала об отношении мужа к ее съемкам в секс-сценах
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Вашингтон, 11 августа. Знаменитая актриса Николь Кидман похвасталась понимающим мужем Китом Урбаном, который адекватно реагирует на откровенные сцены с ее участием.

Она напомнила, что ее супруг — артист, и он не вмешивается в творческие процессы. По ее словам, муж с понимаем относится к секс-сценам с участием звезды.

«Обычно он смотрит проекты с моим участием уже на финальном этапе производства, когда уже все смонтировано. Он не читает никаких сценариев, и он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке», — сказала 54-летняя актриса в недавнем выпуске ток-шоу Daily Pop от интернет-издания E! News.

Лауреатка премии «Оскар» подчеркнула, что у ее супруга есть собственная карьера. Урбан «полностью поглощен» ею, добавила актриса.

Николь Кидман и Кит Урбан поженились летом 2006 года. В браке у них родились две дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет. Для актрисы это второй брак. Первым ее официальным мужем стал Том Круз. Супруги были вместе более 10 лет, в 2001 году пара распалась.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Николь Кидман рассказала об отношении мужа к ее съемкам в секс-сценах
кино кидман урбан
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