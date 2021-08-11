Космонавт рассказал о возможности делать фото через иллюминатор «Науки»

Москва, 11 августа. Иллюминатор в модуле МКС «Наука» станет любимым местом для российских членов экипажа и астронавтов, считает космонавт Олег Артемьев.

Он уточнил, что иллюминатор модуля «Наука» направлен по полету станции, и его стекло позволяет делать фотографии фотоаппаратами с большим и малым фокусом. По мнению Артемьева, фото должны получаться «шикарные».

Космонавт также сообщил ТАСС, что в модуле «Наука» имеется каюта, и теперь, когда на МКС будут находиться трое россиян, одному из них не придется обустраиваться в американском сегменте. Кроме того, на станции появился новый резервный туалет, подчеркнул космонавт.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля в 16:29 по московскому времени. Он предназначен для реализации отечественной программы экспериментов и научно-прикладных исследований.