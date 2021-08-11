Жителя Алтайского края осудили за почти килограмм незаконно добытого золота

Улан-Удэ, 11 августа. Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Алтайского края, обвиняемого в незаконном хранении, перевозке драгоценных металлов в крупном размере.

С 2018 по 2020 годы мужчина занимался добычей самородного золота в Муйском районе республики. Драгоценный металл он прятал в тайниках в лесу.

Подозреваемого в незаконной добыче драгметаллов задержали осенью прошлого года. У него изъяли три слитка золота общей массой 817 граммов, которые он перевез в Улан-Удэ.

Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу. Золото изъяли, его стоимость оценили в 3,3 млн рублей. Суд назначил виновному один год лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

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