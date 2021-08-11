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Еще два вертолета Ми-38 до конца 2022 года поступят в войска в России
Армия
Еще два вертолета Ми-38 до конца 2022 года поступят в войска в России
politexpert.net  /  Елена Иванова

Москва, 11 августа. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) до конца 2022 года передаст Минобороны еще два вертолета Ми-38, заявил гендиректор компании Андрей Богинский.

По его словам, соответствующий контракт заключен на форуме «Армия-2020». Богинский напомнил, что в настоящее время в опытной эксплуатации находятся два Ми-38. Судя по отзывам военных, эксплуатация проходит успешно, сообщил РИА Новости гендиректор «Вертолетов России».

Вертолет Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двумя отечественными двигателями ТВ7-117В. Боевая машина оборудована системой спутниковой навигации и современным пилотажно-навигационным комплексом. В транспортной конфигурации с дополнительными топливными баками вертолет способен пролетать до 1200 километров. Взлетная масса Ми-38 составляет 15,6 тонны, вертолет способен нести пять тонн полезного груза на борту или внешней подвеске.

Ранее Богинский заявлял, что «Вертолеты России» до конца 2021 года поставит на внутренний и внешний рынок 195 единиц техники, в том числе и военной. В первом полугодии клиентам было передано 45 единиц техники.

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вооружение вертолеты россии ми-38
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