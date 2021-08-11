Врач оценила результаты анализов МакSим

Москва, 11 августа. Согласно результатам анализов, состояние певицы МакSим действительно улучшилось, опасность миновала, заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист ознакомилась с результатами анализа крови Марины Абросимовой, более известной как МакSим.

«Исследования показывают, что активность ковида уходит. Антитела иммуноглобулина G нормальные, защита есть, сформирована», — сообщила врач в беседе с порталом Life.

Лапа отметила, что сатурация пока «немного низковата» — всего 96%, тогда как в норме она должна быть 99%. Это означает, что легкие певицы «еще до конца не восстановились». Как уточнила врач, сатурация показывает, сколько кислорода попадает с гемоглобином в сосуды головы.

МакSим попала в больницу еще в середине июня. Более месяца она была в состоянии искусственной комы и подключена к ИВЛ. Только в начале августа артистка пришла в себя. Ее директор Маргарита Соколова подтвердила, что девушка начинает выздоравливать, ее уже перевели в обычную палату из реанимации.

Ранее перенесший коронавирус певец Лев Лещенко дал советы своей коллеге. Он предупредил, что в первое время «будет слабость безумная» и рекомендовал Марине отдыхать и заняться восстановлением.