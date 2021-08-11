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Более половины россиян предпочитают покупать бумажные книги
Общество
Более половины россиян предпочитают покупать бумажные книги
pixabay.com

Москва, 11 августа. Желание покупать бумажные и электронные книги, а не скачивать литературу бесплатно, озвучили 63% опрошенных россиян.

Так, респонденты предпочитают легальные способы покупки книг. Покупку в магазинах или на сайтах и книгообмен предпочитают 32% участников опроса и 20% соответственно, передает ТАСС.

При этом 43% перед покупкой на всякий случай проверяют, есть ли в интернете бесплатная версия, и 5% опрошенных приобрели бесплатную подписку на книжные онлайн-сервисы.

Большинство респондентов (75%) читают по две книги в месяц. 16% книголюбов читают от четырех и более произведений, 9% успевают читать три или четыре книги.

Скоро у россиян появится еще одна книга для интересного чтения: немецкий историк решил написать книгу о жизни канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в которой подробно разберет их беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Недавно Меркель как раз рассказала, на каких условиях в Германии введут новый локдаун, передает «Взгляд».

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