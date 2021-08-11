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Китайские журналисты высмеяли США из-за сделки с Россией по ракетным двигателям

  /   Обновлено: 11 августа 2021 07:22
Политика
Китайские журналисты высмеяли США из-за сделки с Россией по ракетным двигателям
Ньюинформ  /  pixabay.com

Пекин, 11 августа. США стали посмешищем в глазах мировой общественности из-за закупок российских ракетных двигателей.

Об этом написали китайские СМИ. Технология разработки ракетных двигателей является очень сложным процессом. Россия в этой сфере занимает мировое лидерство.

По данным NetEase, США уже много лет проводят сделки с Россией по закупке ракетных двигателей. Так как американские технологии оказались неконкурентоспособными, их специалисты до сих пор не могут в полной мере понять всей сути силовых агрегатов. Однако поставляемые в США двигатели не оснащены новейшими технологиями, как у России. А закупку деталей они производят по тройной цене.

«США стали посмешищем в глазах мирового сообщества из-за сделки с Россией по ракетным двигателям», — заключили китайские журналисты.

Недавно бывший ракетный инженер Дмитрий Конаныхин рассказал, что космическая отрасль США не сможет заместить ракетные двигатели РД-180 российского производства на протяжении 20 лет.

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