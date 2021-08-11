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Климатолог Краковская предупредила об угрозе «ада» на Украине
Общество
Климатолог Краковская предупредила об угрозе «ада» на Украине
pixabay.com  /  Medi2Go

Киев, 11 августа. Жизнь на Земле прошла точку невозврата, скоро условия могут стать «адскими», заявила украинский климатолог Светлана Краковская.

Украинцев могут ожидать засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения, потому что дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, в стране будет все больше, рассказала специалист в беседе с «Украинской правдой».

Однако такие катаклизмы ожидают страну лишь в том случае, если люди ничего не будут делать с ухудшающимся состоянием климата. По словам климатолога, лично она надеется, что до этого не дойдет.

Недавно ученые напомнили о важности лесов и их влиянии на формирование климата на планете. По словам специалистов, лесные массивы генерируют облачность и тем самым охлаждают Землю.

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