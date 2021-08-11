Климатолог Краковская предупредила об угрозе «ада» на Украине

Киев, 11 августа. Жизнь на Земле прошла точку невозврата, скоро условия могут стать «адскими», заявила украинский климатолог Светлана Краковская.

Украинцев могут ожидать засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения, потому что дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, в стране будет все больше, рассказала специалист в беседе с «Украинской правдой».

Однако такие катаклизмы ожидают страну лишь в том случае, если люди ничего не будут делать с ухудшающимся состоянием климата. По словам климатолога, лично она надеется, что до этого не дойдет.

Недавно ученые напомнили о важности лесов и их влиянии на формирование климата на планете. По словам специалистов, лесные массивы генерируют облачность и тем самым охлаждают Землю.