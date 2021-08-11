Серийное изготовление ракет для зенитных систем «Прометей» началось в России

Москва, 11 августа. Изготовление ракет для новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей» стартовало в России.

Информацию об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплекте в интервью ТАСС. Серийным изготовлением, согласно контракту с Минобороны России, будут заниматься предприятия концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей». В ВКС России ракеты должны поступить до 2022 года.

Недавно военный обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон заявил, что современный российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 является особенной угрозой для НАТО. Новейшая разработка способна ликвидировать самолеты и спутники.