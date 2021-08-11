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Аналитики спрогнозировали повышение цен в России на 6,4% в августе
Экономика
Аналитики спрогнозировали повышение цен в России на 6,4% в августе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 августа. Банковские аналитики прогнозируют, что темпы роста цен в августе составят 6,4%.

В июне рост цен составлял 6,5%, что было рекордом с 2016 года. В июле инфляция снизилась до 6,46%. Аналитики называют факторами замедления инфляции в августе сезонное уменьшение цен на фрукты и овощи, а также мировые снижения цен на товарно-сырьевых рынках. Об этом информирует РИА Новости.

По прогнозам аналитиков Альфа-банка, повышенная инфляция сохранится в непродовольственном сегменте. Они отметили, что цены на канцтовары и мясные изделия продолжат увеличиваться.

Росстат сообщал, что потребительские цены в России в июле выросли на 0,31% в сравнении с маем, а инфляция с начала текущего года достигла 4,51%. Непродовольственные товары подорожали на 0,77 процента.

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