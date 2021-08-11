«Батька жжет»: в Сети оценили слова Лукашенко о возврате Украины

Киев, 11 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев допрыгается, он перейдет границу и вернет Украину. В Сети выразили свое мнение по поводу этого высказывания.

Белорусский лидер уверен, что в таком случае он получит поддержку 90% населения. При этом Минск не собирается захватывать соседнюю страну. Он лишь вернет ей государственность. Об этом сообщает Regnum.

«Да, Батька сегодня жжет! Я немного послушал. Но удивительно, но он убедителен! Не всегда прав, но убедителен!» — написал Александр Ф.

Ilya K. согласен с Лукашенко. Он не уверен относительно 90%, но большая часть населения страны уже устала от последних двух президентов. Они будут рады встретить главу, который, как минимум, отвечает за свои слова.

«Зе этого заявления не перенесет. Был один «агрессор», стало два. И это не предел», — отреагировала Irina D.

Izabella S. интересуется, что станет с олигархами. Президент Белоруссии наверняка в первую очередь введет национализацию.

«Он может и не идеален, но точно лучше любого из наших презиков (другого слова не нахожу)», — отметил ahtamar.

Ранее стало известно, что правительство Украины предостерегает президента Белоруссии Александра Лукашенко от признания Крымского полуострова частью Российской Федерации.