Нашествие бутлегеров: в России вновь фиксируют рост производства поддельного алкоголя

Москва, 11 августа. Полицейские констатируют очередное нашествие бутлегеров в России. Каждую неделю из оборота изымают тонны поддельного алкоголя.

Как сообщает «Российская газета», все чаще в сводках проходит информация о ликвидации крупных подпольных цехов, производящих контрафакт. Только за одни сутки из нескольких регионов России поступили три сообщения об обнаружении подобных алкогольных фирм.

В частности, в Королеве задержаны двоих мужчин. Они арендовали склад, в котором полицейские обнаружили при обыске около 15 тыс. бутылок водки и виски с поддельными этикетками известных торговых марок. Также изъято около 90 тыс. бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Другой цех прикрыли в Ленобласти. Здесь правоохранители изъяли более 4,5 тыс. литров готового контрафактного алкоголя и более 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. В Башкирии местных жителей задержали за перепродажу поддельной выпивки. Полицейские изъяли более 1 тыс. литров фальсифицированного спиртного.

Чаще всего преступники действуют по одной схеме. Контрафакт производят на подпольных заводах в основном на юге страны. В жидкость добавляют красители и вкусовые добавки. «Благодаря» этому получается не только водка, но и липовые текила, джин, виски. На бутылки клеят поддельные этикетки.

Ранее в Роскачестве назвали правила выбора легального алкоголя. В первую очередь покупателям рекомендуется обращать внимание на место приобретения спиртных напитков. Оборот фальшивого алкоголя полностью ушел из легального рынка. Теперь нарваться на подделку можно только в небольших магазинчиках или в интернете.