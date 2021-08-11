Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 06:43
06:41
Общество
«Батька жжет»: в Сети оценили слова Лукашенко о возврате Украины
06:26
Общество
Нашествие бутлегеров: в России вновь фиксируют рост производства поддельного алкоголя
06:25
Экономика
Лишиться наследства можно из-за одного слова, предупреждают юристы
06:24
Общество
Врач Продеус перечислил признаки для срочного обращения к врачу
06:22
Общество
Страдающим от постковидного синдрома россиянам посоветовали больше гулять
06:06
Технологии
Стало известно, когда актриса Юлия Пересильд отправится на МКС
06:05
Политика
Политолог Стариков объяснил, почему Лукашенко не признал Крым российским
06:05
Общество
Психологи дали действенные советы, которые помогут каждому реализовать себя
06:00
Общество
Новый закон «О тишине и покое граждан» продолжает вызывать недоумение у севастопольцев
05:47
Общество
Средний размер ипотеки в июле уменьшился на 4,2% в России
Все новости

Лишиться наследства можно из-за одного слова, предупреждают юристы
Экономика
Лишиться наследства можно из-за одного слова, предупреждают юристы
pixabay.com

Москва, 11 августа. Во время рассмотрения дел об оспаривании завещаний одно только слово может изменить судьбу наследства, сообщил ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.

В беседе с агентством «Прайм» юрист рассказала о рассмотрении одного дела, во время которого наследница заявила, что присутствовала при составлении завещания. Сразу после этого она лишилась части квартиры.

Дело в том, что пункт 2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ гласит, что присутствие наследника при составлении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным.

«В рассматриваемом деле завещание было составлено в присутствии наследницы. Поэтому суд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание, в том числе и по этому основанию», — уточнил юрист.

Ранее юристы предупредили, что право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц может иметь негативные последствия. Если наследник отказался от причитающейся ему доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, ему следует быть осторожным. Вернуть наследство, если что-то пойдет не так, он уже не сможет.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Лишиться наследства можно из-за одного слова, предупреждают юристы
суд наследство завещание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru