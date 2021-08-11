Лишиться наследства можно из-за одного слова, предупреждают юристы

Москва, 11 августа. Во время рассмотрения дел об оспаривании завещаний одно только слово может изменить судьбу наследства, сообщил ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.

В беседе с агентством «Прайм» юрист рассказала о рассмотрении одного дела, во время которого наследница заявила, что присутствовала при составлении завещания. Сразу после этого она лишилась части квартиры.

Дело в том, что пункт 2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ гласит, что присутствие наследника при составлении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным.

«В рассматриваемом деле завещание было составлено в присутствии наследницы. Поэтому суд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание, в том числе и по этому основанию», — уточнил юрист.

Ранее юристы предупредили, что право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц может иметь негативные последствия. Если наследник отказался от причитающейся ему доли, договорившись с другими наследниками о компенсации, ему следует быть осторожным. Вернуть наследство, если что-то пойдет не так, он уже не сможет.