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Врач Продеус перечислил признаки для срочного обращения к врачу
Общество
Врач Продеус перечислил признаки для срочного обращения к врачу
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. Заболевание ребенка ОРВИ более восьми раз в год является признаком необходимости немедленного обращения к врачу.

Об этом рассказал ведущий программы «Жить здорово» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, если ребенок часто болеет ОРВИ или заболеваниями, которые вызваны бактериями, то его необходимо срочно показать врачу аллергологу-иммунологу.

Фактором риска являются рецидивирующие грибковые инфекции. Например, молочница, если она сохраняется у ребенка в течении двух лет, то это является признаком снижения иммунитета, сказал специалист.

Недавно врач-терапевт Павел Прокин рассказал, как избежать ротавирусной инфекции во время отпуска и как бороться с болезнью.

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